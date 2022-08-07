O ilçeye giren araçlar tek tek durduruldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

O ilçeye giren araçlar tek tek durduruldu

O ilçeye giren araçlar tek tek durduruldu

Sakarya D-650 karayolu Karasu ilçesi girişinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada araçlar tek tek durduruldu.

 - Güncelleme:

Sakarya D-650 karayolu Karasu ilçesi girişinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada araçlar tek tek durduruldu. 280 aracın denetlendiği ve 438 şahsa GBT sorgusunun yapıldığı uygulamada 5 bin 475 liralık cezai işlem uygulandı.

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karasu - Adapazarı yolu D650 Karayolu üzerinde sıkı bir güvenlik uygulaması gerçekleştirdi. Adatepe sapağı ÇEKOK mevkiinde kurulan kontrol noktasında, ilçeye giriş yapan araçlar tek tek durduruldu. GBT sorgusu yapılan uygulamada, şoför ve yolcuların emniyet kemeri takmaları konusunda da hatırlatmalarda bulunuldu. Gerçekleştirilen denetimde 438 şahsa GBT sorgusu yapıldı. 280 araç da denetlendi. Kontroller sonunda toplam 5 bin 475 liralık cezai işlem uygulandı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Hisarcık Tragger Karasu 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title