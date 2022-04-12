Çatıya intihar etmek için çıkan şahsı görüntülemek isteyen vatandaşlar birbirleriyle yarıştı

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta ismi öğrenilemeyen bir kişi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Meraklı vatandaşların cep telefonuyla görüntülediği şahıs, polis tarafından ikna edilerek çatıdan indirildi.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gelen ismi öğrenilemeyen bir kişi, daha sonra binanın çatı kısmına yönelerek intihar girişiminde bulundu. Haber verilmesi ile olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri şahsın atlama ihtimaline karşı hemen şişme branda açtı. Polis ekipleri ise şahsın yanına çıkarak ikna çalışması başlattı. Bu arada, meraklı vatandaşlar da cep telefonu kameralarıyla çatıdaki genci görüntülemek için adeta birbiriyle yarıştı.

15 dakika süren çabanın ardından genç ikna edilerek çatıdan indirilip, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ