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Nusaybin'deki Aile Sağlık Merkezinde Yangın Çıktı

Nusaybin'deki Aile Sağlık Merkezinde Yangın Çıktı
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Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Kışla Aile Sağlık Merkezi'nde elektrik tesisatından kaynaklanan bir yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı, merkezde hasar oluştu.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Aile Sağlık Merkezi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesi'nde bulunan Kışla Aile Sağlığı Merkezi'nde elektrik tesisatından kaynaklı yangın çıktı. Dumanı fark eden sağlık çalışanlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, sağlık merkezinde hasar oluştu. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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