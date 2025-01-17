Nusaybin'deki Aile Sağlık Merkezinde Yangın Çıktı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Aile Sağlık Merkezi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesi'nde bulunan Kışla Aile Sağlığı Merkezi'nde elektrik tesisatından kaynaklı yangın çıktı. Dumanı fark eden sağlık çalışanlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, sağlık merkezinde hasar oluştu. - MARDİN