Nusaybin'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 4 tankerin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 4 tankerin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Uluslararası İpekyolu mevkiinde seyir halindeki plakası belirlenemeyen 4 tanker çarpıştı. Zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Yaralı, Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa