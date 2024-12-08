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Nusaybin'de Yorgun Mermiler Araçlara Isabet Etti

Nusaybin'de Yorgun Mermiler Araçlara Isabet Etti
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Suriye tarafından geldiği iddia edilen yorgun mermiler iki araca isabet etti. Olayda her iki araçta da hasar meydana geldi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Suriye'den geldiği iddia edilen yorgun mermiler iki araca isabet etti.

Edinilen bilgiye göre, Nusaybin ilçesinde öğleden sonra Suriye tarafından geldiği iddia edilen yorgun mermiler iki farklı noktada iki araca isabet etti. Olayda her iki araçta da hasar oluştu. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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