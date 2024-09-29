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Nusaybin'de Yol Verme Kavgası: 2 Yaralı

Nusaybin'de Yol Verme Kavgası: 2 Yaralı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralanırken, diğer kişi darp edildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde trafikte yol verme kavgasında 2 kişi yaralandı.

Sabah saatlerinde Nusaybin- Midyat yolunda iddiaya göre, 2 kişi arasında yol verme meselesi yüzünden yumruklu, bıçaklı kavga yaşandı.

Meydana gelen olayda 1 kişi bıçakla yaralandı, 1 kişi de darp edildi. Vatandaşların araya girmesi ile taraflar ayrılırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis olay ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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