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Nusaybin'de Yeşil Sol Parti mitingi sonrası polise taşlı saldırı

Nusaybin'de Yeşil Sol Parti mitingi sonrası polise taşlı saldırı

3. Sayfa Haberleri

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Yeşil Sol Partisi (YSP) tarafından yapılan mitingin bitimiyle bir grup polise taşlı saldırıda bulundu.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Yeşil Sol Partisi (YSP) tarafından yapılan mitingin bitimiyle bir grup polise taşlı saldırıda bulundu. Polis, grubun dağılması için biber gazı ve tazyikli su ile müdahalede bulundu.

Nusaybin ilçesinde Yeşil Sol Parti tarafından düzenlenen miting, saat 14.00'te başladı. YSP'nin Mardin milletvekili adayları, teşkilatların ve vatandaşların katıldığı miting, saat 15.00 sularında bitti. Mitinge gelenlerden bir grup genç ve çocuk, daha sonra polise taşlı saldırıda bulundu. Polis ekipleri, gruba dağılmaları konusunda yasal uyarıları yaptıktan sonra biber gazı ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Grup, ara sokaklara kaçarak dağılmaya başladı.

Şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yeşil Sol Parti Nusaybin Mardin 3. Sayfa Haberler

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