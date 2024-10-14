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Nusaybin'de Yerleştirilen Mayın Etkisiz Hale Getirildi

Nusaybin'de Yerleştirilen Mayın Etkisiz Hale Getirildi
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde, vatandaşların dikkati sayesinde sokağa yerleştirilen mayın uzman ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 1 ay arayla aynı noktaya yerleştirilen mayın etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Suriye sınırında vatandaşların dikkati sayesinde sokağa yerleştirilmiş mayın bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Büro Amirliği ekiplerince güvenlik önlemleri alındıktan sonra mayın, uzman ekip tarafından kontrollü şekilde patlatıldı. Şiddetli patlama dolayısıyla yolda çukur oluştu.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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