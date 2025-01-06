Nusaybin'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir evde çıkan yangın çevreye sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Yenituran Mahallesi'nde iki katlı bir evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alındıktan sonra ekipler soğutma çalışması yaptı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi. - MARDİN