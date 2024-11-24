Nusaybin'de Uyuşturucu Operasyonu: 56 Kilo Madde Ele Geçirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen bir araçta yapılan aramada 56 kilo 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Nusaybin Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince ilçede uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen bir araç durdurularak arama yapıldı. Aramada, 45 kilo 235 gram Metanfetamin, 10 kilo 965 gram eroin maddesi olmak üzere toplam 56 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN