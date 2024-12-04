Üye Girişi
Haberler
ABD'yi sarsan suikast! Dev şirketin CEO'su New York'un göbeğinde öldürüldü

ABD şokta! Dev şirketin CEO'su New York'un göbeğinde öldürüldü

 TSK Azez'e takviye kuvvet gönderdi! Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü

TSK takviye kuvvet gönderdi! Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü

 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'deki kırmızı çizgiyi açıkladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'deki kırmızı çizgiyi açıkladı
Bakanlık, zehirlenme tehlikesi içeren 4 çay markasını ifşa etti

Bakanlık 4 çay markasını ifşaladı

Nusaybin'de Uyuşturucu ile Yakalanan Hükümlünün 22 Suç Kaydı Bulundu

Nusaybin'de Uyuşturucu ile Yakalanan Hükümlünün 22 Suç Kaydı Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, üzerinde 56 adet uyuşturucu hapla yakalanan hükümlünün 22 farklı suç kaydının olduğu belirlendi. Uzun süredir suç kaydı bulunan şüpheli, işlem sonrası ilgili birimlere teslim edildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 22 suç kaydı bulunan hükümlünün üzerinde uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polisler, Barış Mahallesi Yayla Sokak'ta plakasız motosiklet ile gezen Umut Y'nin üst aramasında 4 tablet halinde 56 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelinin sorgulamasında 22 suç kaydı olduğu ve 5 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Şüpheli, işlemlerinin ardındın ilgili birimlere teslim edildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İşte meslek meslek zamlı maaşlar
img

Tel Rıfat'tan kaçan teröristlerin kullandığı tünellerden çarpıcı görüntüler
img

Bakanlık 4 çay markasını ifşaladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Esra Yakut kimdir? Kaybolan Esra Yakut kaç yaşında, nereli? Esra Yakut bulundu mu? Esra Yakut öldü mü, yaşıyor mu? Acun Ilıcalı yayını ne zaman, hangi kanalda konuşuyor? Acun Ilıcalı CANLI izleme linki var mı? Southampton Chelsea CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Southampton Chelsea maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Özdilek AVM'de yangın söndü mü, Özdilekpark İstanbul'da SON DURUM ne? Newcastle Liverpool CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Newcastle Liverpool maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Taklit tağşiş listesindeki hileli Çay markaları hangileri? Manchester City Nottingham Forest CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Manchester City Nottingham Forest maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Beşiktaş AVM'de yangın söndü mü, İstanbul Levent hangi AVM'da yangın çıktı? Sivasspor Galatasaray maçı ertelenecek mi? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 4 Aralık Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.