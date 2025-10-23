Nusaybin'de Trafik Kazası: 7 Yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İpekyolu Caddesi Akarsu Kavşağı mevkiinde iki otomobil çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Nazmiye A. (48), Aslan A. (33), Nurcan A. (44), Bedirhan A. (22), Nurhan A. (40), Evin E. (45) ve Ş.E. (7) ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN