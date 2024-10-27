Nusaybin'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
Mardin'in Nusaybin ilçesi İpekyolu'nda otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Mardin'in Nusaybin ilçesi İpekyolu'nda otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Nusaybin stadyum kavşağında otomobil sürücüsü, aynı istikamette doğru giden tıra arkadan çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN