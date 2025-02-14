ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek F-35 kararı

ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek karar
Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadesi için yeni karar

Eylem Tok ve oğlu için gece yarısı yeni karar
Kuzey Kore'den ABD'ye uyarı: Kendi başlattığınız yangında yanmayın

Trump'ı açık açık tehdit etti: Kendi başlattığınız yangında yanmayın
Antalya-Astana seferini yapan uçak yolcuların kavgası nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı

3 kadının karıştığı kavga uçağa acil iniş yaptırdı

Nusaybin'de Tır Yangını: Sürücü Yaralandı

Nusaybin'de Tır Yangını: Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki bir tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı ve ardından alev aldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Sürücü yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki tırın yandığı kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Bakacık Mahallesinde seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır aniden alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kazada sürücü yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Yavaş'ın "Adayım" sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt
img

Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi
img

Türk futbolunda bir ilk! Trabzonspor tarih yazdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar! Kemikleri toz haline gelmiş

Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar
Okan Buruk'a maç sonu soğuk duş

Okan Buruk'a maç sonu soğuk duş
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 380 bin TL ödeyecek

Bu köye yerleşenlere 380 bin TL verilecek
Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi

Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi
Mert Hakan'dan Galatasaray maçı oynanırken flaş paylaşım

Galatasaray maçı oynanırken telefonu eline aldı
Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti

Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki ABD'li eşi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.