Nusaybin'de Tır Yangını: Sürücü Yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki tırın yandığı kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Bakacık Mahallesinde seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır aniden alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kazada sürücü yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN