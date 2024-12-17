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Nusaybin'de Tır ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Nusaybin'de Tır ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Nusaybin ilçesi İpekyolu'nda 72 AE 478 plakalı otomobil ile 33 D 1742 plakalı tır çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. kazada yaralan bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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