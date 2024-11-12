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Nusaybin'de Tır Kazası; Büyükbaş Hayvanlar Yola Saçıldı

Nusaybin'de Tır Kazası; Büyükbaş Hayvanlar Yola Saçıldı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir tırın devrilmesi sonucu yola dökülen büyükbaş hayvanlar trafik akışını olumsuz etkiledi. Kazada yaralanan olmadı, inceleme başlatıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kaza yapan tırdaki büyükbaş hayvanlar yola çıkarken trafik olumsuz etkilendi.

Nusaybin ilçesi Uluslararası İpek Yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, bariyerlere çarptı. Yan devrilen tırdaki büyükbaş hayvanlar yola çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken trafik olumsuz etkilendi. Hayvanlar yol kenarına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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