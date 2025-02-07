Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı

Trump'ın tek derdi para! İşte skandal Gazze planının detayları
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster

Erdoğan'ın "Ekrem efendi" diye başlayan çıkışına İmamoğlu'ndan yanıt
Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz

Narin'in babası harekete geçti! Verilen bir cezaya itiraz etti
Kılıçdaroğlu: Yol arkadaşlarınızın size ihanet etmemesi gerekir

Kılıçdaroğlu'ndan Özel'i küplere bindirecek "ihanet" suçlaması

Nusaybin'de Tır Devrildi: 1 Yaralı

Nusaybin'de Tır Devrildi: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan bir tır, devrilerek kaza yaptı. Yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nusaybin-Kızıltepe yolu kırsal Kuyular Mahallesi mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Osman İ. Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Türkiye'de tatil gün sayısı artacak
img

Trump'ın temsilcisi ülkeyi ayağa kaldırdı
img

Çok kuvvetli kar yağışı geliyor! 19 şehre sarı kodlu uyarı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun

Japon deprem uzmanından ilginç tavsiye: Yanınızda mutlaka bulundurun
Bungolav tatiline geldi, yol tartışmasında silahla vurularak öldürüldü

Arkadaşların bungalov tatili cinayetle bitti
Ünlü su markasına dehşete düşüren suçlama: Otizm ve kansere yol açıyor

Ünlü su markasına dehşete düşüren suçlama: Otizm ve kansere yol açıyor
Esnek çalışma modelinin detayları belli oldu

Türkiye'de tatil gün sayısı artacak
Öptüğü kızının yanağı yandı: Benim hatamı yapmayın

Kızını yanağından öptü, bir anda bu hale geldi
Prof. Şener, 'Türkiye'de 14 aktif yanardağ var' diyerek o bölgeye dikkat çekti: Hazırlıklı olmalıyız

"Türkiye'de 14 aktif yanardağ var" diyerek o bölgeye dikkat çekti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.