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Nusaybin'de Tır Bariyerlere Çarptı, Maddi Hasar Oluştu

Nusaybin'de Tır Bariyerlere Çarptı, Maddi Hasar Oluştu
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, bariyerlere çarptı. Olayda yaralanan olmazken, tırda hasar meydana geldi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır bariyerlere çarptı. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

Olay, öğleden sonra Yolbilen Mahallesi mevkisinde İpekyolu'nda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, tırda hasar oluştu.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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