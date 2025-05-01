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Nusaybin'de Tartışma Sonrası Buzdolabı Devriildi

Nusaybin'de Tartışma Sonrası Buzdolabı Devriildi
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma sonucu bir marketin önündeki buzdolabı devrildi. Olayda yaralanan olmadı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmada bir marketin önündeki buzdolabı devrilirken, yaralanmanın yaşanmadığı olay kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Fırat Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında arbede yaşandı. Yaşanan gerginlik sırasında marketin önünde bulunan içecek dolabı yere devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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