Nusaybin'de Tanker ile Otomobil Çarpıştı, Yaralanan Yok
Mardin'in Nusaybin ilçesinde tanker ile otomobilin çarpıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı, ancak maddi hasar meydana geldi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde tanker ile otomobil çarpıştığı kazada şans eseri yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.
Kaza, akşam saatlerinde Otogar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri ve plakaları belirlenemeyen tanker ile otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Polis ekipleri inceleme başlattı. - MARDİN