Nusaybin'de Tanker ile Otomobil Çarpıştı, Yaralanan Yok

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tanker ile otomobil çarpıştığı kazada şans eseri yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Kaza, akşam saatlerinde Otogar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri ve plakaları belirlenemeyen tanker ile otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Polis ekipleri inceleme başlattı. - MARDİN