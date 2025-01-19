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Nusaybin'de Sulama Kanalına Düşen İnek İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Nusaybin'de Sulama Kanalına Düşen İnek İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşen bir inek, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucu kurtarıldı. İneğini kaybeden sahibi, durumu yetkililere bildirerek yardım istedi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Gürün Mahallesi'nde bulunan sulama kanalında meydana geldi. İneğini bulamayan sahibi, hayvanını ararken kanalın içinde olduğunu fark etti ve durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda inek düştüğü sulama kanalından halatla kurtarıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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