Nusaybin'de Silahlı Kavga: 4 Yaralı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Olay sonrası sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Kışla Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Olayda 2'si ağır 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa