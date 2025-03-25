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Nusaybin'de Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Nusaybin'de Silahlı Kavga: 4 Yaralı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Olay sonrası sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kışla Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Olayda 2'si ağır 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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