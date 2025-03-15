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Nusaybin'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Nusaybin'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, Fırat Mahallesinde meydana geldi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Fırat Mahallesinde meydana geldi. 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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