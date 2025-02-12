Nusaybin'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi silahla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN