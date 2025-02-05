Nusaybin'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Nusaybin ilçesi Sanayi Sitesinde iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Sedat A. silahla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa