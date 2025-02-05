Nusaybin'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nusaybin ilçesi Sanayi Sitesinde iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Sedat A. silahla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN