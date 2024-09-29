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Nusaybin'de Silahlı Cinayet: 41 Yaşındaki Sabri Kıran Ölü Bulundu

Nusaybin'de Silahlı Cinayet: 41 Yaşındaki Sabri Kıran Ölü Bulundu
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde kaybolan Sabri Kıran, jandarma ekipleri tarafından ölü olarak bulundu. Yapılan incelemede Kıran'ın silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kendisinden haber alınamayan bir kişi ölü olarak bulundu.

Yeşilkent Mahallesi'nde yakınlarının Sabri Kıran'dan (41) haber alamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine sınır devriyesi yapan jandarma ekipleri, yerde hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark etti. Ekiplerin incelemesinde yerde yatan kişinin Kıran olduğu ve silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Kıran'ın cenazesi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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