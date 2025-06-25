Nusaybin'de Şarampole Devrilen Araçta Sürücü Yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Duruca Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü yaralandı. Yaralı, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. - MARDİN