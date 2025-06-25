Nusaybin'de Şarampole Devrilen Araçta Sürücü Yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçenin Duruca Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü yaralandı. Yaralı, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa