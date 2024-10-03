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Nusaybin'de Rastgele Açılan Ateş Sonucu Bir Kişi Yaralandı

Nusaybin'de Rastgele Açılan Ateş Sonucu Bir Kişi Yaralandı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde, kimliği belirsiz kişilerce motosikletle açılan ateş sonucu bir kişi bacağına mermi isabet ederek yaralandı. Olay sonrası polis, ateş açanların yakalanması için çalışma başlattı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde ilçesinde rastgele açılan ateş sonucu bacağına mermi isabet eden bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Midyat Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce, motosiklet üzerinden silahla ateş açıldı. Bu sırada bölgede bulunan E.G., bacağına mermi isabet etmesi üzerine sağlık ekipleri ve polise haber verildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis silahla ateş ettikten sonra hızla bölgeden uzaklaşan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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