Nusaybin'de Peynir Yüklü Tır Devrildi
Mardin'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu peynir yüklü bir tır devrildi. Kazadan kimse yaralanmazken, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde peynir yüklü tırın devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Nusaybin ilçesi Yolbilen Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu peynir yüklü tır devrildi. Kimsenin yaralanmadığı kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Tır, yoldan kaldırılarak yol ulaşıma açıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa