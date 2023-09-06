Nusaybin'de parkta çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan bir parkta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi boynundan yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir parkta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 23.30 sıralarında Nusaybin ilçesinde bulunan Kocaeli Parkı'nda iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken 1 kişi bıçakla boynundan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan şahıs Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN