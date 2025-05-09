Nusaybin'de Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde park halindeki otomobil, bir anda alev topuna dönerek kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Çağ Çağ Caddesi'nde park halindeki otomobil aniden alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN