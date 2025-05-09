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Nusaybin'de Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Nusaybin'de Park Halindeki Otomobil Alev Aldı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde park halindeki bir otomobil aniden alev alarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde park halindeki otomobil, bir anda alev topuna dönerek kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Çağ Çağ Caddesi'nde park halindeki otomobil aniden alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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