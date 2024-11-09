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Nusaybin'de Otomobil Sürücüsü Lastik İçin Durdum Derken Hayatını Kaybetti

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde yolda düşen lastiği kaldırmak için otomobilinden inen sürücü, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yolda gördüğü lastiği kaldırmak için otomobilinden inen sürücü, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Hasantepe Mahallesi mevkii Uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cizre istikametinden Nusaybin'e seyir halinde olan İbrahim Erduran (33), yolun ortasında düşmüş tır lastiği görünce otomobilini kenara çekti. Erduran, kazaya sebebiyet vermemesi için lastiği yoldan kaldırmak isterken, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 BV 5512 plakalı otomobilin çarpmasıyla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erduran, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erduran'ın cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak memleketi Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde toprağa verildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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