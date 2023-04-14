Nusaybin'de otomobil ile ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
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Nusaybin'de otomobil ile ticari araç çarpıştı: 2 yaralı Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Nusaybin'de otomobil ile ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı Lozan Caddesi Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakası öğrenilemeyen ticari araç ile 46 ACN 014 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa