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Nusaybin'de otomobil ile ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Nusaybin'de otomobil ile ticari araç çarpıştı: 2 yaralı Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Nusaybin'de otomobil ile ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı Lozan Caddesi Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakası öğrenilemeyen ticari araç ile 46 ACN 014 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nusaybin Tragger Mardin 3. Sayfa Haberler

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