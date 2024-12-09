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Nusaybin'de Otomobil ile Minibüs Çarpıştı, Maddi Hasar Oluştu

Nusaybin'de Otomobil ile Minibüs Çarpıştı, Maddi Hasar Oluştu
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Med kavşağında meydana gelen kazada, 33 VPK 11 plakalı otomobil ile plakası belirlenemeyen minibüs çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine polis ekibi sevk edildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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