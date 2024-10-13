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Nusaybin'de Motosikletten Rastgele Ateş Açan Şahıs Serbest Bırakıldı

Nusaybin'de Motosikletten Rastgele Ateş Açan Şahıs Serbest Bırakıldı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde motosiklet üzerinde rastgele ateş açarak bir kişiyi yaralayan şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay sonrası ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli, mahkeme tarafından tutuksuz yargılanacak.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde motosiklet üzerinde rastgele ateş açıp 1 kişiyi bacağından yaralayan şahıs adli, kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucu, saldırıya karıştığı belirlenen bir şüpheli yakalandı. Şahsın üzerinde bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, gözaltına alınan şahsın sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

Olay, 4 Ekim günü gece saatlerinde Midyat Caddesi'nde meydana gelmişti. Bu sırada bölgede bulunan E.G., bacağına mermi isabet etmesi üzerine yaralanmıştı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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