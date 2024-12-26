Nusaybin'de Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir hırsız, apartman önünde park halindeki motosikleti çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir hırsız, apartman önündeki motosikleti çaldı. O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi.
Edinilen bilgilere göre, 24 Aralık günü gece saatlerinde Nusaybin ilçesi Abdülkadir Paşa Mahallesinde bir apartmanın önüne gelen hırsız, park halinde bulunan motosikleti çalıp kayıplara karıştı.
O anlar, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. - MARDİN