Nusaybin'de Minibüs ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Nusaybin ilçesinde plakaları öğrenilmeyen, sürücülerinin kontrolünden çıkan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan bir kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN