Nusaybin'de meydana gelen trafik kazasında 12 yaşındaki çocuk öldü 3. Sayfa Haberleri Mardin'de direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, yol kenarında çarptığı vatandaş hayatını kaybetti. Mardin'de direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, yol kenarında çarptığı vatandaş hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre; kaza, Nusaybin ilçesi Dicle Mahallesi yeni sebze hal mevkiinde meydana geldi. İsmi öğrenilmeyen 35 AHJ 289 plakalı aracın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan 12 yaşlarındaki Elman Akın isimli çocuğa çarptı. Araç kaza sonucunda yoldan çıkarak yol kenarında bulunan tarlada ters dönerek durabildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 12 yaşındaki Elman Akın'a ilk müdahalede bulundu. Ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan Akın'ın vefat ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Nusaybin Tragger Mardin Dicle 3. Sayfa Haberler

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