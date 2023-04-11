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Nusaybin'de maddi hasarlı kaza

Nusaybin'de maddi hasarlı kaza

3. Sayfa Haberleri

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, iki otomobilin karıştığı maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, iki otomobilin karıştığı maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, Nusaybin ilçesi Dörtyol çarşı merkezinde gece 01.00 sularında plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen iki otomobil kazaya karıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nusaybin Mardin 3. Sayfa Haberler

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