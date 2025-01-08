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Nusaybin'de Lastiği Patlayan Araç Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı

Nusaybin'de Lastiği Patlayan Araç Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde lastiği patlayan bir hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde lastiği patlayan hafif ticari aracın kontrolden çıkarak bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Nusaybin ilçesi kırsal Durakbaşı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 47 AD 931 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken ön lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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