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Nusaybin'de Kontrolden Çıkan Tır Devrildi

Nusaybin'de Kontrolden Çıkan Tır Devrildi
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilen tırın kazası maddi hasarla atlatıldı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı olmadığı belirtildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kaza maddi hasarla atlatıldı.

Nusaybin ilçesi Demirtepe Köyü mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri yaralanan olmazken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Nusaybin İtfaiye 3-sayfa mardin Yaşam Polis

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