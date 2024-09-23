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Nusaybin'de Kömür Yüklü Tır Devrildi: 1 Yaralı

Nusaybin'de Kömür Yüklü Tır Devrildi: 1 Yaralı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan kömür yüklü tırın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan kömür yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nusaybin ilçesi Girmeli Mahallesi mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kömür yüklü tır devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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