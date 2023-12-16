Nusaybin'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 3 kişi yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde virajı alamayan otomobilin karşıdan gelen başka bir otomobil ile kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde virajı alamayan otomobilin karşıdan gelen başka bir otomobil ile kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, gece saatlerinde Nusaybin otogar kavşağı mevkiinde meydana geldi. İki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN