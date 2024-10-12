Nusaybin'de Kadınlar Arasında Taşlı Sopalı Kavga
Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup kadın arasında çıkan tartışma, taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve kadınlar ayırıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup kadın arasında başlayan tartışma kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü.
Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Nusaybin Ahmet Kaya Köprüsü üzerinde iki grup kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüşünce, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri kadınları ayırırken, olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN