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Nusaybin'de İki Grup Arasında Kavga

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde Fırat Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma, tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında tekmeli, yumruklu kavga çıktı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Fırat Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, daha sonra tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin araya girmesi ile taraflar ayrıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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