Nusaybin'de İki Grup Arasında Kavga: 1 Yaralı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde Fırat Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi hafif yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan tekmeli, yumruklu kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Fırat Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, daha sonra tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 1 kişi hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin araya girmesi ile taraflar ayrıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa