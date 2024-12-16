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Nusaybin'de İki Grup Arasında Kavga: 1 Yaralı

Nusaybin'de İki Grup Arasında Kavga: 1 Yaralı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde Fırat Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi hafif yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan tekmeli, yumruklu kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Fırat Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, daha sonra tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 1 kişi hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin araya girmesi ile taraflar ayrıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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