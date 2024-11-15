Nusaybin'de Hırsız Tavukları Çaldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir evin avlusundan tavuk çalan şahıs güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz bir kişi, gece saatlerinde bir evin avlusuna girerek tavukları çaldı. Ev sahibi sabah saatlerinde tavuklarının eksildiğini fark edince güvenlik kamerası kayıtlarına bakarak durumu öğrendi. Hırsızın karanlıkta hızla avluya girmesi ve tavukları çaldıktan sonra olay yerinden uzaklaşması görüntülere yansıdı. - MARDİN