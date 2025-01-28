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Nusaybin'de Havaya Ateş Açan Şahsa 57 Bin Lira Ceza

Nusaybin'de Havaya Ateş Açan Şahsa 57 Bin Lira Ceza
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde havaya ateş açan iki kişi, adli soruşturma başlatılarak cezalandırıldı. Olayda kullanılan motosikletin ruhsat sahibine de toplam 57 bin 219 lira para cezası kesildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde havaya ateş açan şahsa ve olayda kullanılan motosikletin ruhsat sahibine 57 bin 219 lira para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Turan Mahallesi'nde 25 Ocak günü 2 şahsın havaya ateş ettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemede 5 adet boş kovan bulunurken, mermilerin herhangi bir yere isabet etmediği anlaşıldı. Suç aleti silahlarla yakalanan şüpheliler hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan adli soruşturma başlatıldı. Ayrıca olaya karışan şahıslardan birine ve olayda kullanılan motosikletin ruhsat sahibine "sürücü belgesiz araç kullanılmasına izin vermek, tescilli aracı plakasız kullanmak, muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak, zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamak, sürücünün koruma başlığı kullanmaması" gerekçesiyle 57 bin 219 lira idari yaptırım uygulandı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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