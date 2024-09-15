Nusaybin'de Halk Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı, Yaralı Yok

Mardin'in Nusaybin ilçesinde halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Alınan bilgilere göre, öğle saatlerinde 8 Mart Mahallesi'nde 47 DB 206 plakalı halk otobüsü ile plakası belirlenemeyen otomobil çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, çevredekilerin olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN