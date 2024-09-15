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Nusaybin'de Halk Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı, Yaralı Yok

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Alınan bilgilere göre, öğle saatlerinde 8 Mart Mahallesi'nde 47 DB 206 plakalı halk otobüsü ile plakası belirlenemeyen otomobil çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, çevredekilerin olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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