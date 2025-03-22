Nusaybin'de Dilenci Çocuğun Kaçma Anı Kamera Kayıtlarında
Mardin'in Nusaybin ilçesinde zabıta ekipleri tarafından yapılan dilenci operasyonunda yakalanan bir çocuk, zabıtanın dikkatsizliğinden faydalanarak araçtan kaçtı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Nusaybin'de dilenci operasyonu: Arabaya bindirilen çocuk, diğer kapıdan böyle kaçtı
MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde zabıta ekipleri tarafından dilencilere yönelik yapılan uygulamada yakalanarak arabaya bindirilen çocuk aracın diğer kapısından kaçtı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Nusaybin-Midyat Yolu Caddesi'ndeki stadyum kavşağında dilencilere yönelik zabıta uygulaması gerçekleştirildi. Operasyonda yakalanan dilenci çocuk, zabıtanın dalgınlığından yararlanarak aracın diğer kapısından kaçtı.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa