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Nusaybin'de Dilenci Çocuğun Kaçma Anı Kamera Kayıtlarında

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde zabıta ekipleri tarafından yapılan dilenci operasyonunda yakalanan bir çocuk, zabıtanın dikkatsizliğinden faydalanarak araçtan kaçtı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Nusaybin'de dilenci operasyonu: Arabaya bindirilen çocuk, diğer kapıdan böyle kaçtı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde zabıta ekipleri tarafından dilencilere yönelik yapılan uygulamada yakalanarak arabaya bindirilen çocuk aracın diğer kapısından kaçtı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Nusaybin-Midyat Yolu Caddesi'ndeki stadyum kavşağında dilencilere yönelik zabıta uygulaması gerçekleştirildi. Operasyonda yakalanan dilenci çocuk, zabıtanın dalgınlığından yararlanarak aracın diğer kapısından kaçtı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Nusaybin'de Dilenci Çocuğun Kaçma Anı Kamera Kayıtlarında
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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